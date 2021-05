Sicurezza: Ue, discussione con partner internazionale su sfide a cybersicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi hanno sottolineato il potenziale impatto dell'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) sulla nostra sicurezza, l'economia e la società in generale, come un evento in un Paese potrebbe avere un impatto immediato in tutto il mondo, e come i mezzi diplomatici che sono chiari, trasparenti e coerenti con il diritto internazionale potrebbero contribuire alla prevenzione dei conflitti, alla cooperazione e alla stabilità nel cyberspazio. Ha dimostrato la necessità di migliorare la cooperazione diplomatica e di continuare a rafforzare le competenze della diplomazia informatica per promuovere un cyberspazio globale, aperto, stabile e sicuro, rispettando i diritti umani e le libertà fondamentali e l'ordine basato sulle regole, fondato sull'applicazione del diritto internazionale esistente nel cyberspazio e l'adesione alle norme, regole e principi del comportamento responsabile degli Stati. "La discussione basata sullo scenario segna un'importante pietra miliare verso una più stretta cooperazione internazionale nella promozione della sicurezza e della stabilità nel cyberspazio, come parte della strategia di sicurezza informatica dell'Ue per il 2020", ha scritto in una nota il Seae. (Beb)