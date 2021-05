Libia: Martinciglio (M5s), sbloccate risorse per pescatori Mazara del Vallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'intervento del nostro ministro Stefano Patuanelli si è accelerato l'iter per stanziare oltre 500mila euro a sostegno dei familiari e delle imprese della pesca coinvolte nel sequestro di 108 giorni verificatosi in Libia lo scorso anno. Diamo così un concreto sostegno alla comunità mazarese, che in quest'ultimo periodo sta vivendo ulteriori momenti di tensione". Lo dichiara in una nota Vita Martinciglio, deputata mazarese del M5s e capogruppo in commissione Finanze. "La misura inserita nel Decreto Rilancio - spiega la deputata - prosegue ora il suo iter burocratico e ci auguriamo venga presto pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Faremo opportuna comunicazione ai mazaresi interessati e ne seguiremo le formali richieste procedurali facendo in modo che concretamente queste risorse giungano a destinazione. La nostra massima vicinanza alla comunità mazarese la dimostriamo con questi atti, e non soltanto a parole". (com)