Pa: ministero Istruzione partecipa alla settimana dell'Amministrazione aperta

- Il ministero dell'Istruzione partecipa anche quest'anno alla settimana dell'Amministrazione aperta che si terrà in coincidenza con l'evento internazionale "OpenGov Week", dal 17 al 21 maggio. L'iniziativa - promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica e giunta alla quinta edizione - invita le amministrazioni pubbliche e la società civile a presentare in questi giorni iniziative sui temi della trasparenza, degli open data, della partecipazione, dell'accountability, della cittadinanza digitale e delle competenze digitali, con il fine di favorire l'esercizio dei diritti di cittadinanza e accrescere la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni. Il ministero dell'Istruzione presenta il 20 maggio, dalle ore 14.30, il seminario online di presentazione del libro "Fare Laboratorio. Guida alla didattica esperienziale". Il seminario è organizzato nell'ambito delle azioni messe in atto dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici a sostegno dell'acquisizione delle competenze relative al metodo sperimentale nell'insegnamento della Fisica e delle Scienze previste nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee Guida, è rivolto ai docenti di Matematica e Fisica, Fisica e Scienze di tutti gli indirizzi di studio. Il seminario è organizzato nell'ambito del progetto Nazionale Lsosalab (http://ls-osa.uniroma3.it). Il volume, in edizione semi digitale, raccoglie e descrive in schede informative 234 esperimenti validati e depositati su piattaforma digitale, con indicazioni metodologiche d'uso, la cui pubblicazione è stata curata dall'Accademia delle Scienze di Torino, con il contributo scientifico del Dipartimento di Scienze dell'Università "Roma Tre" e della Direzione generale. Il 21 maggio, ore 9-18, il Convegno internazionale "Diversità culturale e biodiversità: la questione del cibo". Celebrazione delle Giornate internazionali della Diversità Culturale Unesco e della Biodiversità Onu - Convegno internazionale Diversità culturale e biodiversità: la questione del cibo. L'evento è promosso dal Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, dall'Università degli Studi "Roma Tre" e dall'Università degli Studi "Tor Vergata", con la collaborazione di: Commissione Nazionale Italiana Unesco, Fao, Rai Cultura, Rai Scuola. Temi: Agenda 2030, Transizione ecologica, Transizione digitale, Educazione permanente, Internazionalizzazione, Partecipazione, Accountability, Cittadinanza digitale. Iscrizioni ancora aperte.(Com)