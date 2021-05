© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 17 e di martedì 18 maggio, con orario 22-5, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene sia da Torino sia da Brescia. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Cormano. (Com)