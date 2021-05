Polonia: sondaggio elettorale, la Coalizione civica continua a perdere consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia la Coalizione civica (Ko) continua a perdere consensi, mentre cresce il sostegno a Polska 2050 di Szymon Holownia. Secondo l'ultimo sondaggio del Centro di ricerca sull'opinione pubblica (Cbos), l'attuale maggioranza composta da Diritto e giustizia (PiS), Solidarna Polska e Porozumienie resta in testa con il 33 per cento di voti (+1 per cento rispetto ad aprile). Si conferma al secondo posto Polska 2050 con il 17 per cento (+1 per cento), ormai principale leader dell'opposizione nelle rilevazioni elettorali. Continua a perdere punti la Coalizione civica, che si ferma all'11 per cento (-3 per cento), mentre crescono sia la sinistra di Lewica che l'estrema destra di Konfederacja, entrambi al 6 per cento e in crescita dell'un per cento. (segue) (Vap)