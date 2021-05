Polonia: sondaggio elettorale, la Coalizione civica continua a perdere consensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di sotto della soglia di sbarramento del 5 per cento si collocano infine il Partito popolare polacco (Psl) e Kukiz'15, al due e all'un per cento rispettivamente. Il 19 per cento degli intervistati si astiene dall'esprimere un sostegno a una forza politica specifica. Il 5 per cento "per qualche motivo non vuole o è timoroso" di rispondere. Il 75 per cento degli intervistati dichiara l'intenzione di votare (+2 per cento rispetto alla rilevazione di aprile), mentre resta costante la percentuale di indecisi (12 per cento) e cala il numero di chi non voterebbe (12 per cento, - 3). L'indagine, svolta su un campione di 1.163 persone, è stata condotta sia telefonicamente che online tra il 6 e il 16 maggio. (Vap)