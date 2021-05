Migranti: gip archivia inchiesta su Salvini per istigazione a delinquere contro Rackete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, con le sue frasi contro Carola Rackete, non istigò a delinquere gli utenti del web che offesero e minacciarono l'allora comandante della nave ong Sea-Watch 3. Lo ha deciso il gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano dell'indagine per istigazione a delinquere. "Nessuna delle frasi pronunciate dal senatore Salvini - osserva il gip nell'ordinanza - contiene, oggettivamente e dunque concretamente, un invito concreto alla commissione di delitti, mancando nelle parole impiegate l'induzione rivolta ad altri ad agire, ossia a commettere delitti". Il segretario della Lega è stato invece rinviato a processo con l'accusa di diffamazione, al centro della denuncia sporta a luglio 2019 da Rackete, per le stesse espressioni pronunciate da Salvini in interviste tv e sui social network.(Rem)