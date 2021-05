Lavoro: Cecchetti (Lega), cordoglio per operaio morto a Spirano, servono più risorse per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo un altro incidente mortale sul lavoro anche oggi in Lombardia, di nuovo in provincia di Bergamo. Anche oggi nell'esprimere il cordoglio mio e del movimento che rappresento alla famiglia di questo operaio bergamasco, non possono non rinnovare un appello a tutte le istituzioni e categoria produttiva e sindacali per avere ancora più attenzione e prevenzione per evitare incidenti". Così in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Ribadisco che un piano nazionale, con incentivi e sgravi per aiutare gli imprenditori, in ogni settore, dall'edilizia all'agricoltura, ad avere il massimo degli standard di sicurezza e di formazione dei lavoratori", conclude Cecchetti. (Com)