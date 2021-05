Rifiuti: Bordoni (Lega), a Roma situazione raccolta devastante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vi è strada, quartiere o Municipio della Capitale dove la situazione sia sotto controllo." È quanto afferma il vice presidente della commissione Ambiente Davide Bordoni. "Rifiuti abbandonati e non raccolti - spiega Bordoni - questo è un pessimo biglietto da visita per i turisti che tutti auspichiamo di rivedere presto nelle nostra strade. È la stessa Ama a denunciare la gravità della situazione ma non c'è un piano del comune per affrontare l'emergenza, i mezzi Ama in strada sono assolutamente insufficienti, gli impianti sono alla saturazione, la differenziata non parte, gli appalti e le gare sono fermi. Insomma si va avanti alla giornata senza un programma e una strategia per risolvere un problema che a breve, con l'arrivo del caldo, diventerà esplosivo". (Com)