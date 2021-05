Covid: Faraone (Iv), bene decisioni cabina regia, programma preciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benissimo le decisioni su cui si sta orientando la cabina di regia sul Covid a Chigi: una road map con date precise che da certezze alle attività . Bene in particolare che sia stata accolta la nostra richiesta sui centri commerciali aperti nel fine settimana, sulla ristorazione e gli eventi e la spinta per il green pass. Il coprifuoco zero nelle regioni bianche spingerà ancora di più le regioni a vaccinare a tappeto : la strada verso la riapertura è ormai tracciata". Lo afferma, in una nota, il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone. (com)