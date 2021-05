Iv: Renzi, insistono con Autogrill, sono ossessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, afferma: "Insistono con l’Autogrill, come qualche mese fa insistevano con le conferenze all’estero, come qualche anno fa insistevano con le banche. Sono prevedibili - continua l'ex premier nella sua Enews -, prendono un argomento, lo trasformano in caso e ci si buttano per nascondere il vuoto delle loro idee. Non c’è da arrabbiarsi, amici: sono ossessioni. E le ossessioni, se prese per tempo, possono essere curate". Il senatore di Iv, poi, prosegue: "A chi insiste nell’attaccarmi su questi temi - e non sulla politica - rispondo con il sorriso più grande: voi seguite pure le vostre ossessioni, io preferisco seguire i nostri sogni. Perché è più bello così". (Rin)