Roma 2021: Gualtieri visita piani di zona nel Municipio XII, "opere e servizi in periferie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visita ai piani di zona di Massimina Casal Lumbroso nel Municipio XII di Roma per il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri. "È importante questo incontro con i cittadini per toccare con mano uno dei casi concreti di promesse fatte e non mantenute. In questo caso apprezziamo il ruolo di surroga straordinario della Regione Lazio, che ha sbloccato opere fondamentali, come strade e illuminazione". Gualtieri, accompagnato dall'assessore regionale all'Urbanistica Massimiliano Valeriani, ha incontrato i cittadini e ha ricordato che nelle periferie "dobbiamo portare servizi per rendere concreta e più ricca la vita dei cittadini, creare occasioni di socialità, dare senso all'idea di cittadinanza e abbattere le disuguaglianze", ha aggiunto. "Noi come Regione stiamo facendo la nostra parte ma è necessario sburocratizzare il meccanismo in Campidoglio", ha sottolineato Valeriani. In linea generale su Roma Gualtieri ha precisato che lancerà il Recovery Roma, un piano che guardi ai prossimi 20 anni. "Elaboreremo un Recovery Roma per farci trovare pronti con i progetti e intercettare la quota maggiore possibile delle risorse del Pnnr", ha concluso. (Rer)