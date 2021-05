Giustizia: Renzi, serve riforma radicale per dignità istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "chi spiegava le ragioni del giustizialismo nei talk show è in difficoltà per molti motivi. E sarà sempre più così, nei prossimi mesi, vedrete. La maggioranza dei magistrati lavora bene - continua l'ex premier nella sua Enews -, ma ciò che sta avvenendo nel mondo della giustizia impone una riforma radicale. Per il Recovery fund, ma anche per la dignità delle istituzioni".