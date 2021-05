Romania: ministro Esteri, conflitti nel vicinato orientale principale fonte di instabilità nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenendo un maggiore coinvolgimento dell'Ue nella questione dei conflitti prolungati, il capo della diplomazia romena ha sottolineato una serie di aspetti che li definiscono. In questo contesto, Aurescu ha sottolineato che i cosiddetti "conflitti congelati" in realtà non lo sono, come dimostrano i recenti sviluppi nell'Ucraina orientale o nel Nagorno-Karabakh, ma il processo di risoluzione degli stessi sono congelati. Aurecu ha sottolineato che la persistenza dei conflitti crea divisioni artificiali nelle società degli stati colpiti e impedisce il loro normale sviluppo del processo decisionale in varie aree strategiche, pur essendo un terreno fertile per la corruzione, la criminalità organizzata e una fonte di instabilità in quei Paesi. Allo stesso tempo, Aurescu ha sottolineato la necessità che l'Ue intensifichi i suoi sforzi per contribuire alla risoluzione duratura dei conflitti protratti e per sviluppare strumenti su misura per ogni caso, compresa la cooperazione e la complementarità con l'Osce, ma è necessario un coinvolgimento più coerente dell'Unione, al fine di dare un impulso più forte al processo di risoluzione dei conflitti. (segue) (Rob)