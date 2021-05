Romania: ministro Esteri, conflitti nel vicinato orientale principale fonte di instabilità nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno ha inoltre sottolineato che, dal punto di vista dell'evoluzione delle sfide generate dai conflitti prolungati, queste possono facilmente diffondersi ad altri Stati dell'Ue e dell'Osce, essendo essenziale per l'Ue utilizzare tutti i meccanismi e gli strumenti esistenti in un approccio sistemico, per guidare la loro soluzione. Aurescu ha menzionato il ruolo dell'Osce nel processo di risoluzione dei conflitti protratti, nonché la complementarità tra l'Ue e l'Osce su questa dimensione, apprezzando la priorità data a questo problema dalla Presidenza svedese dell'Osce. Il capo della diplomazia rumena ha sfruttato questa opportunità per ribadire il sostegno della Romania alla sovranità e integrità territoriale della Moldova, Ucraina e e Georgia entro i confini internazionalmente riconosciuti, affermando l'importanza di rispettare gli impegni internazionali, i principi del diritto internazionale e valori democratici. (Rob)