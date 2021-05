Umbria: De Luca (M5s), preoccupati da erosione sponde lago di Piediluco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Preoccupa la continua erosione delle sponde del Lago di Piediluco causata dallo sfruttamento delle acque da parte delle centrali idroelettriche di cui la multinazionale Erg è concessionaria”. È quanto ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, annunciando la presentazione di un'interrogazione alla giunta: “Con questo atto ispettivo chiediamo all’esecutivo di sapere se siano stati effettuati da parte della Regione Umbria i relativi approfondimenti e le verifiche circa il corretto comportamento del concessionario Erg nell'utilizzo dello specchio lacustre quale bacino di carico a servizio delle centrali idroelettriche. E se, rispetto alla continua e documentata erosione a cui è soggetto il Lago di Piediluco, si ritenga utile promuovere iniziative a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturalistico. Infine è necessario, in riconoscimento del danno, destinare una cospicua parte dei canoni idrici incassati dalla Regione esclusivamente per dare ulteriore ristoro al danno arrecato al territorio, dato lo sfruttamento diretto delle acque del lago”. (segue) (Ren)