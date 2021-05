Italia-Germania: al via progetto German-Italian Fashion Experience

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale hanno lanciato, in collaborazione con la Camera nazionale della moda italiana (Cnmi) e la sua controparte tedesca, il Fashion Council Germany (Fcg), “l’innovativo progetto transnazionale German Italian Fashion Experience” per gli stilisti dei due Paesi. È quanto comunica l'Ufficio dell'Ice di Berlino, secondo cui l'obiettivo è “favorire una partnership bilaterale di lungo periodo”. Il “concetto chiave” del progetto comprende la “promozione del design di moda sostenibile e responsabile sia italiano che tedesco, seguito dalla creazione di network di valore nel mercato della moda tedesco”. La Germani Italian Fashion Experience sarà on-line dall’8 all’11 giugno prossimo e sarà “aperta a insider del settore e retailer al sito web www.german-italian-fashion-experience.com”. L’evento persegue la promozione dell’industria della moda italiana sul mercato tedesco e la creazione di opportunità di business ad alto potenziale in Germania per i brand partner italiani. Interazioni personali e networking diretto esclusivo con rappresentanti dell’industria della moda tedesca sono il fulcro dei panel e degli incontri B2B informali con esperti di retail e acquisti. Il direttore dell'Ufficio Ice di Berlino, Francesco Alfonsi, ha dichiarato: “Collaborando con leader del settore nel mondo intero, l’Ice rafforza la reputazione dei brand del Made in Italy su scala globale, ponendo l’attenzione su artigianalità e know-how imbattibile, come motore alla base delle esportazioni italiane. La German Italian Fashion Experience è un progetto speciale e unico, concepito con lo scopo di rafforzare la partnership già stretta tra Germania e Italia, come paesi leader nell’industria della moda internazionale. Un’importante collaborazione che mostra come l’industria della moda abbia lottato con determinazione nonostante la pandemia – dimostrando che questo periodo non ha interrotto la creatività delle persone e il loro desiderio di condividere esperienze”. (segue) (Com)