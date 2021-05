Italia-Germania: al via progetto German-Italian Fashion Experience (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i 10 brand tedeschi scelti saliranno sul palco dopo la sessione degli stilisti italiani, presentando i loro look chiave ad esperti internazionali. Per dare un’idea dei talenti che parteciperanno, i profili degli stilisti italiani coprono i brand Gentile Catone, Gilberto Calzolari, Apnoea, Melampo, MRZ, Radica Studio, Tiziano Guardini, oltre ad alcune etichette di accessori come Amato Daniele, Michele Chiocciolini e il brand no-gender DassùYAmoroso. Dal lato tedesco, gli stilisti che prenderanno parte all’Experience sono rappresentati dai brand da donna Antonia Zander, Buki Akomolafe, Julia Leifert, Lara Krude, Natascha von Hirschhausen, Nina Rein, Working Title oltre a Faulhaber Products, Lutz Morris e il brand no-gender Oftt per quanto riguarda gli accessori. Il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, ha affermato: “Sostenere i brand emergenti è sempre stato un pilastro della missione di Cnmi. Per questa ragione, sono molto soddisfatto dell’iniziativa organizzata assieme a Ice e al Fcg dove 10 dei nostri giovani stilisti di talento condivideranno e si scambieranno le proprie visioni con 10 brand junior tedeschi. In queste circostanze sfidanti per la nostra industria, sostenere in maniera attiva i brand emergenti è più cruciale che mai e la German Italian fashion Experience 2021 offre un esempio inimitabile di questo impegno. Il progetto permette ai nostri stilisti di presentare le proprie collezioni a un pubblico internazionale e promuovere uno scambio culturale tra giovani talenti. Spero che questa iniziativa continui nel tempo come mezzo per rafforzare i legami e arricchire la nostra industria”. (segue) (Com)