Italia-Germania: al via progetto German-Italian Fashion Experience (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, l'amministratore delegato del Fgc, Sott Lipinski, ha dichiarato: “Siamo felici di aver siglato questo progetto di scambio per sostenere gli stilisti emergenti italiani e tedeschi. È fondamentale per il futuro dell’industria della moda dare i mezzi e promuovere la nuova generazione di player creativi del mercato. Non solo possiamo condividere conoscenza del mercato ed esperienza con i giovani talenti partecipanti, ma anche imparare dalle loro idee e visioni sul futuro della moda. Siamo orgogliosi di presentare questi 20 stilisti al mercato tedesco e speriamo di continuare iniziative e progetti come questo”. (Com)