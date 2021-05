Vaccini: Pregliasco, ci proteggono dalle due varianti indiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Possiamo essere tranquilli per la capacità dei vaccini di proteggerci dalle due varianti indiane. Anche se possono sembrare ridicolo, dobbiamo attenerci a quelle indicazioni che ci invitano a ridurre al minimo i contatti a rischio”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ospite di ‘Timeline’. “No-vax ingurgitano qualsiasi tipo di farmaci senza storie quando c’è l’emergenza della malattia e i gioco fra rischio e beneficio viene facilmente accettato - ha aggiunto Pregliasco - Sulla vaccinazione incredibilmente si inseriscono elementi di sfiducia verso le istituzioni. C’è proprio una difficoltà di considerare questa patologia grave. E’ vero che la maggior parte delle persone che la subiscono possono raccontarcelo, però statisticamente ci sono ancora quote di mortalità nonostante i risultati ottenuti. Si disquisisce anche sull’effetto della mascherina, e dei suoi presunti effetti sulla respirazione. E’ incredibile ma rimane difficile far comprendere anche l’aspetto solidale della vaccinazione”. “Riducendo la quota di soggetti suscettibili riduciamo la possibilità che le persone possano essere contagiate. Questo è banale e di buon senso ma è proprio l’elemento diffusivo è fondamentale" ha concluso.(Com)