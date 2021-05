Cina: Huawei svela piani di innovazione per potenziare i suoi ecosistemi di prodotti e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante tecnologico cinese Huawei ha svelato una serie di nuovi piani di innovazione per rafforzare i suoi ecosistemi indipendenti di prodotti e servizi. I piani sono stati annunciati alla conferenza sugli ecosistemi 2021, a Shenzhen, dal presidente a rotazione Eric Xu Zhijun. La compagnia punta al potenziamento di sei ecosistemi tecnologici digitali auto-sviluppati: Kunpeng, Ascend, Hms, HarmonyOS, Huawei Cloud e Mdc (Mobile Data Center). Come riporta il "Global Times", tale direzione è considerata dagli analisti come una misura di "autosalvataggio" dopo che l'unità smartphone del gigante delle telecomunicazioni ha subito il giro di vite degli Stati Uniti, in base al quale è stata vietata la fornitura di chip cruciali per l'azienda. Huawei ha venduto 13,5 milioni di smartphone in Cina nel primo trimestre, un calo del 50 per cento rispetto all'anno precedente, mentre gli altri quattro principali fornitori (Vivo, Oppo, Xiaomi e Apple) hanno registrato una crescita a due cifre, secondo i dati della società di ricerche di mercato Canalys. (Cip)