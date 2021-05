Roma 2021: Calenda (Azione), io non faccio accordi, in Consiglio devo avere maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospite di Tagadà, il candidato sindaco di Azione Carlo Calenda ha affermato: "Io non faccio accordi. Questo deve essere molto chiaro. Se arrivo al ballottaggio io chiedo ai cittadini romani di votarmi perché se ricomincio daccapo con la storia dell'accordo con Raggi allora meglio che non divento sindaco e non faccio niente". "A Roma - ha aggiunto - è difficile essere eletti sindaco come è quasi impossibile fare il sindaco e per farlo io devo avere la maggioranza in Consiglio comunale perché se ci vado con quelli che hanno bloccato Roma tra cui molti della classe dirigente del Pd così come della destra e del Movimento 5 stelle, io non cambio niente e allora preferisco non farlo". (Rer)