Repubblica Ceca: il governo approva il piano nazionale di ripresa

- Il governo ceco ha approvato il piano nazionale per la ripresa. Lo comunica il quotidiano "Denik N" alla luce delle dichiarazioni del vicepremier e ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek. Il Paese finanzierà progetti per un valore totale di 199,9 miliardi di corone (circa 7,7 miliardi di euro) attraverso il piano. L'esecutivo di Praga è stato costretto a rivedere il testo più volte nelle ultime settimane sia per il dibattito interno al Consiglio dei ministri, sia per le precisazioni ricevute dalla Commissione europea. La Repubblica Ceca è uno dei Paesi "ritardatari" dell'Unione europea a sottoporre il suo piano per la ripresa a Bruxelles. Dal fondo europeo omonimo Praga riceverà oltre 170 miliardi (circa 6,5 miliardi di euro). La differenza sarà coperta da risorse del bilancio nazionale. Il piano è diviso in sei parti. La maggior parte delle risorse, 91 miliardi di corone (3,5 miliardi di euro), è destinata a infrastrutture e trasformazione "verde". Seguono digitalizzazione, istruzione e lavoro, sviluppo e innovazione, sostegno alle imprese e sanità. (Vap)