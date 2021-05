Turchia: turismo, attesa per le riaperture ma c'è timore di una falsa partenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni indicano un numero di visitatori per il 2021 pari a 20 milioni, per metà stranieri, ma Demir avverte che "questo obiettivo è raggiungibile solo se la percentuale di vaccinati crescerà sensibilmente. Tutte le nostre speranze sono legate alle vaccinazioni". Permane comunque l'ottimismo sulla preparazione alla stagione da un punto di vista della consapevolezza del personale e degli standard igienico-sanitari, grazie al sistema di certificazione Covid-free. "Se tutto procede per il meglio - aggiunge il presidente dell’Unione degli albergatori - entro giugno avremo la totalità dei lavoratori del turismo vaccinati e saremo in una posizione di grande vantaggio, anche rispetto ai nostri diretti concorrenti come Grecia e Spagna". Secondo gli esperti, il settore sta soffrendo pesantemente gli effetti della crisi dell'anno passato e non ha ancora ricevuto sostegni sufficienti, di cui c'è grande bisogno ora che le imprese del settore si apprestano a riaprire. "Ci aspettiamo dal governo la possibilità di usufruire di prestiti a buon mercato, sussidi, tagli fiscali o almeno un rinvio delle scadenze fiscali", conclude Demir. (Tua)