Vaccini: Pregliasco, somministrazione a maturandi? Buona idea

- “È una buona idea per affrontare in sicurezza questo passaggio importante della propria vita. J&J va bene come AstaZeneca per loro. Ad oggi, al di là dell’aspetto, preferenziale, ritengo tutti i vaccini utili per tutti. Vanno usate le munizioni che ci sono a disposizione in questo momento, proprio perché la velocità è l’elemento determinante per riuscire a tornare ad una vita normale”. Lo ha detto a Sky Tg24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ospite di ‘Timeline’ in merito all'ipotesi di vaccinare i maturandi. (Com)