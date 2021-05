Roma 2021: Grancio (Psi) si candida a primarie centrosinistra, prima donna in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Psi in Campidoglio Cristina Grancio si candida alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. "È un giorno per me importante, per Roma, per il partito, un giorno importante perché oggi annuncio la mia candidatura a sindaco di Roma per le primarie del centrosinistra". Lo ha detto Cristina Grancio questo pomeriggio durante una conferenza stampa in piazza del Campidoglio a Roma. "Per me è importante esserci perché il Psi deve far sentire la sua voce - ha aggiunto Grancio -. Questa candidatura alle primarie è importante perché fino a questo momento non ci sono donne che la rappresentano e questo è simbolo di quanto fatichino le donne a imporsi ed è importante che le donne si facciano avanti".(Rer)