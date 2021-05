Roma 2021: Calenda (Azione), auto candidatura Gasparri? città non può avere sindaco come lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alle parole di Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Carlo Calenda candidato a sindaco di Roma di Azione, ospite di Tagadà, ha affermato: "Bertolaso? C'è una forma di alienazione ed è un po' quello che è successo con Zingaretti. Io non lo so, magari fanno tutta questa cosa e poi arriva Gasparri". Ma Gasparri si sta auto candidando? "Mi pare di sì. E io sono molto favorevole alla sua candidatura. Penso e spero che sarà chiaro che Roma non può avere Gasparri come sindaco", ha concluso. (Rer)