Ue: Eurostat, lavoro da casa nel 2020 per 12,3 per cento occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12,3 per cento degli occupati tra i 15 e i 64 anni nell'Unione europea nel 2020 ha lavorato abitualmente da casa. In Italia questa quota era al 12,2 per cento. Questa quota era rimasta costante intorno al 5 per cento nell'ultimo decennio. Lo si apprende da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Negli anni precedenti, la quota di lavoratori autonomi che hanno riferito di lavorare abitualmente da casa è stata costantemente più alta della quota di dipendenti nella stessa situazione. Tuttavia, il divario si è ridotto nel 2020, poiché la quota di dipendenti che lavorano abitualmente da casa è aumentata dal 3,2 per cento nel 2019 al 10,8 per cento, mentre la quota per i lavoratori autonomi è aumentata in misura minore: dal 19,4 per cento nel 2019 al 22 per cento nel 2020. Ci sono tendenze diverse a seconda dell'età e del sesso dei lavoratori quando si tratta di lavoro da casa. (segue) (Beb)