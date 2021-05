Ue: Eurostat, lavoro da casa nel 2020 per 12,3 per cento occupati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, una quota maggiore di donne (13,2 per cento) ha riferito di lavorare abitualmente da casa rispetto agli uomini (11,5 per cento). Rispetto alle altre fasce d'età, i più giovani erano meno propensi a lavorare da casa nel 2020: solo il 6,3 per cento di quelli tra i 15 e i 24 anni ha riferito di lavorare abitualmente da casa, rispetto al 13 per cento di quelli tra i 25 e i 49 anni e al 12,4 per cento di quelli tra i 50 e i 64 anni. La Finlandia è in cima alla lista degli Stati membri dell'Ue per il lavoro da casa, con il 25,1 per cento degli occupati che lavorano abitualmente da casa nel 2020. La Finlandia è seguita dal Lussemburgo (23,1 per cento) e dall'Irlanda (21,5 per cento). Al contrario, le quote più basse di lavoratori a domicilio sono state riportate in Bulgaria (1,2 per cento), Romania (2,5 per cento), Croazia (3,1 per cento) e Ungheria (3,6 per cento). In Italia la quota era al 12,2 per cento. (Beb)