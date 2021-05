Regno Unito: Covid, Downing Street conferma possibile ritardo nell'allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Downing Street ha confermato che la revisione delle restrizioni anti Covid prevista per il 21 giugno, con potenziale per il completo annullamento delle stesse, potrebbe essere ritardato a causa della crescente diffusione della variante indiana del virus in alcune aree del Paese. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha affermato di sperare di poter fornire un aggiornamento sulla situazione entro la fine di questo mese, e che per ora il ritiro di tutte le restrizioni al momento in vigore rimane previsto per il 21 giugno. Downing Street ha però specificato di "non poter essere assertiva" a questo punto, dato l'evolversi della situazione epidemiologica. L'affermazione arriva in seguito alla raccomandazione espressa dal primo ministro in mattinata di approcciarsi al parziale allentamento delle restrizioni iniziato questa mattina "con cautela".(Rel)