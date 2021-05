Medio Oriente: segreteria generale Osa qualifica Hamas "organizzazione terroristica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha emesso un comunicato a commento dei recenti fatti del Medio Oriente nel quale qualifica Hamas come organizzazione terroristica. "I recenti attacchi iniziati da Hamas contro la popolazione civile israeliana costituiscono senza dubbio attentati di natura terroristica", si legge in una nota firmata dal segretario generale Luis Almagro. "L'aggressione terroristica di Hamas", scrive ancora l'ex ministro degli Esteri dell'Uruguay, "è senza fine" e porta "sempre a vittime civili", persegue l'obiettivo di una escalation "di dinamiche di conflitto e azioni armate, così come seminare il terrore tra la popolazione innocente, sia israeliana o palestinese". (segue) (Was)