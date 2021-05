Medio Oriente: segreteria generale Osa qualifica Hamas "organizzazione terroristica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso "immorale e indegno dei bambini e delle donne come scudi umani, così come la militarizzazione delle zone residenziali, costituiscono per loro stessi atti che meritano il più assoluto ripudio e condanna", prosegue Almagro. "L'avvio di attacchi di questa natura contro un paese con un obiettivo terroristico chiaro sulla popolazione civile rende imprescindibile l'invocazione del principio di legittima difesa da parte di Israele". Per il funzionario uruguaiano, gli "attentati di Hamas costituiscono un attacco contro la pace e la sicurezza di Israele e della regione e rendono imperativo, per la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani definire Hamas come organizzazione terroristica". (Was)