Balcani: dichiarazione vertice Brdo-Brioni, Ue guardi alla regione nel suo insieme

- L'Unione europea deve guardare alla regione dei Balcani occidentali "nel suo insieme" per i negoziati relativi all'adesione. E' questo il messaggio contenuto nella dichiarazione congiunta firmata dai leader della regione, riuniti oggi nel vertice del processo Brdo-Brioni che si svolge a Brdo pri Kranju, in Slovenia. "Chiediamo all'Ue di vedere la regione dei Balcani occidentali nel suo insieme, e non solo come singoli Paesi con i quali sta negoziando", ha detto il presidente sloveno Borut Pahor in una conferenza stampa congiunta con il presidente croato Zoran Milanovic dopo la firma della dichiarazione. Il documento approvato oggi, ha aggiunto Pahor, chiede a Bruxelles di considerare la regione come una questione geopolitica. "È un processo reciproco. L'Ue deve accelerare l'allargamento, e i Paesi dei Balcani occidentali devono accelerare le riforme", ha osservato Pahor. (Seb)