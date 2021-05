Sudan: Macron, fieri di essere la porta attraverso cui Khartum tornerà nella comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è fiera di essere la porta attraverso la quale il Sudan può rientrare pienamente nella comunità internazionale. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo in apertura della Conferenza internazionale per il Sudan in corso a Parigi. "Non spetta a noi partner e amici del Sudan dirvi quello che conviene fare ma in nome di tutti coloro che sono riuniti oggi a Parigi voglio dirvi che diamo il nostro pieno appoggio a tutti coloro che vogliono prendersi le proprie responsabilità per assicurare il successo della transizione sudanese", ha detto Macron. "La vostra transizione deve permettere al termine di questo periodo l'organizzazione di elezioni libere, trasparenti che portino alla creazione di un governo pienamente legittimo", ha continuato il capo dello Stato francese. "Per tendere verso questo orizzonte – ha continuato Macron - è importante che gli accordi di pace vengano messi in atto il primo possibile da tutte le parti. I movimenti non firmatari di questi accordi devono unirsi a questa marcia coraggiosa vero la pace". Secondo il capo dello Stato francese, "i movimenti che hanno ancora forze in Libia devono rimpatriarle senza attendere perché ne va della sicurezza dell'insieme della regione".(Frp)