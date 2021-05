Decreto Sostegni: governo pone questione fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto nell'Aula della Camera la questione di fiducia sul decreto legge Sostegni. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato ed è da convertire in legge entro venerdì prossimo, 21 maggio. Le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia avranno luogo domani, dalle 15, mentre la prima chiama per appello nominale avverrà alle 16.33. Il voto finale sul provvedimento - secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio - è in programma per dopodomani mercoledì 19 maggio con dichiarazioni di voto finale alle 19, in diretta televisiva, ed a seguire, entro le 20.30, il voto finale sul provvedimento. (Rin)