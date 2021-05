Violenza donne: Bergamini, sostenere i centri anti violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat sulla violenza contro le donne tracciano un "quadro inquietante. Nei primi 5 mesi del 2020, 20.525 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza presenti in tutto il territorio nazionale. Si tratta di giovanissime che non hanno ancora compiuto 24 anni di età ma anche di donne con più di 55 anni che subiscono violenze psicologiche oltre che fisiche, per lo più da parte di partner, ex compagni o da familiari. Nella gravità della situazione, emerge con chiarezza una maggiore propensione alla denuncia e alla richiesta di aiuto ai centri anti violenza, che nel corso del lockdown hanno avuto la capacità di rispondere rimodulando i servizi e offrendo la possibilità di stabilire un contatto anche per via telematica". Lo afferma in una nota il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. "L’Italia è sempre stata in prima fila per la tutela dei diritti delle donne, mostrando grande sensibilità e molto impegno soprattutto a livello legislativo con l’attuazione delle norme di contrasto ad ogni forma di violenza come l’introduzione del reato di stalking, l’istituzione del numero antiviolenza 1522 e il Codice rosso. Senza dimenticare l’adesione alla Convenzione di Istanbul. Bisogna - conclude - rafforzare questa rete di solidarietà e supporto nonché intensificare le campagne di comunicazione per spingere ogni vittima di violenza a denunciare e ad affidarsi al sostegno e alle cure dei centri specializzati".(Com)