Recovery: Sisto, ingegneri avranno ruolo centrale

- "Il governo conta molto sulla capacità degli ingegneri di farsi carico della ricostruzione del Paese. Per responsabilità, levatura, abilità gestionali, gli ingegneri non potranno che ricoprire, con l'ausilio di appropriato know-how giuridico, un ruolo centrale nella realizzazione del Pnrr". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto in occasione del 65esimo congresso nazionale dell'Ordine degli ingegneri d'Italia. (com)