Vaticano: ministro Esteri iraniano Zarif con Papa Francesco ha parlato anche di Palestina

- Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, parlando dell'incontro di oggi in Vaticano con Papa Francesco, ha spiegato di aver discusso della situazione internazionale, delle sanzioni imposte, dell'etica nella comunità islamica, dell'importanza di sostenere la famiglia e la Palestina. A riferirlo l'agenzia iraniana Irna. Durante il colloquio - riferisce Irna - si sono passati in rassegna le relazioni bilaterali tra Iran e Vaticano. Zarif ha poi ha osservato: "I palestinesi si trovano in una situazione deplorevole, aggiungendo che le sanzioni imposte hanno avuto un impatto terribile sul popolo libanese e la Chiesa cattolica è sensibile alla situazione in Libano". (Civ)