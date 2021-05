Vaticano: il Papa ai consacrati, non perdetevi in ideologie e paure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando la vita consacrata perde la dimensione di dialogo con la realtà e di riflessione su quanto succede, inizia a diventare sterile". Queste le parole di Papa Francesco in occasione della 50ma settimana nazionale per gli istituti di vita consacrata in Spagna. Il Papa ha diffuso un videomessaggio rivolto a tutti i religiosi spagnoli, a cui ha ricordato l'importanza della preghiera e del discernimento, fondamentali per non ricadere nelle ideologie e mantenersi fedeli al carisma fondazionale. "Non si può mantenere un carisma fondazionale senza coraggio apostolico", ricorda il Pontefice, che aggiunge: "Questo è ciò che state cercando di fare con questa settimana. Non è riunirsi per suonare la chitarra e dire che bella la vita consacrata". Il Santo Padre ha spiegato che si tratta di un'occasione: "Per cercare insieme di non perderci in formalismi, in ideologie, in paure, in dialoghi con noi stessi e non con lo Spirito Santo". Il coraggio apostolico è condizione necessaria per svolgere la propria missione e comprenderne pienamente il senso: "Io m'interrogo sulla sterilità di alcuni istituti di vita consacrata - afferma il Santo Padre - vedere la causa, generalmente sta nella mancanza di dialogo e di impegno con la realtà. Non lasciate che accada. La vita consacrata è sempre un dialogo con la realtà". Il Papa chiude il suo messaggio con un'esortazione: "Non abbiate paura dei limiti. Non abbiate paura delle frontiere. Non abbiate paura delle periferie. Perché lì lo Spirito vi parlerà". (Civ)