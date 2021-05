Speciale infrastrutture: Zingaretti, ok accordo Infrastruttura aperta di ricerca per l'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lazio ha approvato il protocollo per la costituzione dell'Infrastruttura aperta di ricerca per l'innovazione regionale. "Questo accordo ha l'ambizione di dare un assetto stabile e strutturato alla nostra politica di sostegno all'integrazione e al rafforzamento delle infrastrutture di ricerca e alla loro apertura nei confronti del mondo produttivo, una condizione fondamentale per incrementare in maniera significativa l'attrattività del territorio e accedere a canali e opportunità di finanziamento competitivo per le infrastrutture di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale". Con queste parole il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti annuncia l'accordo per la costituzione "dell'Infrastruttura aperta di ricerca per l'innovazione della Regione Lazio – Lazio open research infrastructure for innovation (Iari)", il cui testo è stato approvato dalla giunta regionale con una delibera proposta dall'assessore allo sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start–p e innovazione, Paolo Orneli. (Com)