Libano-Italia: viceministra Sereni incontra presidente Aoun, focus su crisi politica

- La crisi politica ed economica in cui versa attualmente il Libano, il sostegno dell’Italia allo sviluppo libanese e le riforme necessarie nel Paese: questi sono solo alcuni dei temi affrontati dalla viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, durante un colloquio tenuto oggi al palazzo di Baabda, a Beirut, con il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun. “La formazione di un nuovo governo ha attualmente la priorità, nel nostro lavoro politico, nonostante gli ostacoli che la questione affronta internamente ed esternamente, ma non risparmieremo nessuno sforzo per raggiungere questo obiettivo”, ha detto Aoun in occasione del colloquio, secondo una nota della presidenza libanese. Tra gli obiettivi citati dal presidente, la lotta alla corruzione e la revisione forense dei conti della Banca centrale e delle istituzioni, che rappresenta "il vero punto di partenza di queste riforme". (segue) (Res)