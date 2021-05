Libano-Italia: viceministra Sereni incontra presidente Aoun, focus su crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha sottolineato, inoltre, la “necessità del sostegno dei Paesi amici del Libano, su tutti l’Italia, nei suoi sforzi per recuperare il denaro trasferito illegalmente all’estero, specialmente nelle banche europee”. Aoun ha ringraziato Sereni per “il sostegno che l’Italia ha fornito al Libano in tutti i campi, specialmente dopo l’esplosione del porto di Beirut (del 4 agosto 2020), e l’attuazione di progetti di sviluppo, oltre alla partecipazione italiana alle forze internazionali attive nel sud”, nel quadro della Forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil). Aoun ha sottolineato che l’iniziativa italiana per riabilitare il museo Sursock di Beirut, danneggiato dall’esplosione del 2020, rappresenta una “conferma ulteriore della presenza culturale dell’Italia in Libano e della fiducia condivisa tra i due Paesi nella conservazione dei valori del patrimonio e della cultura”. (segue) (Res)