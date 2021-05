Libano-Italia: viceministra Sereni incontra presidente Aoun, focus su crisi politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una dichiarazione riportata dalla presidenza libanese, la viceministra Sereni ha ribadito la vicinanza dell’Italia al popolo del Libano, sottolineando che l’Italia è impegnata nella “ricostruzione” del Paese dopo la devastante esplosione di Beirut. L’unica risposta alle crisi multidimensionali che il Libano affronta attualmente è “condurre riforme”, secondo Sereni, e dovranno essere attuate “riforme profonde e strutturali” per rispondere ai bisogni più urgenti dei libanesi. L’Italia ribadisce dunque il suo appello urgente ai partiti politici libanesi affinché mettano da parte le divergenze e assegnino priorità all’interesse supremo del Paese, cooperando per formare un nuovo governo che riconduca il Libano sulla strada dello sviluppo sostenibile. L’Italia sostiene ogni iniziativa volta a superare lo stallo attuale, ha sottolineato Sereni, ricordando il ruolo che può essere svolto al riguardo dall’Unione europea. Durante l’incontro “è stato evidenziato che l’Italia ritiene il Libano un attore-chiave per la pace e stabilità del Medio Oriente”, ed è stato sottolineato che Roma sostiene con convinzione la missione Unifil. “Focus sulle crisi politiche ed economiche in Libano e sul bisogno di un governo che affronti le questioni più urgenti e realizzi le riforme”, si legge in un tweet dell’ambasciata d’Italia in Libano relativo all’incontro con Aoun. “L’Italia è impegnata per la prosperità del Libano e la stabilità regionale”, conclude il tweet. (Res)