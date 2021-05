Spagna: Istituto italiano di cultura Madrid, letture in scena a teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Madrid ha rinnovato, anche quest’anno, la collaborazione con il Centro dramático nacional partecipando alla nuova edizione di Nueva escena italiana. Tre letture – Premio Riccione Teatro, spettacolo che si è tenuto presso la Sala El Mirlo Blanco del Teatro Valle-Inclán di Madrid. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Per tre serate consecutive, il Teatro madrileno ha ospitato letture drammatizzate di testi premiati nelle ultime due edizioni del premio Riccione Teatro, il più autorevole premio per gli autori teatrali italiani, nato nel 1947. Le traduzioni delle opere sono state realizzate dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, coproduttore del progetto, e la regia delle tre letture, caratterizzate da stili e tematiche differenti, è stata affidata a Manuela Cherubini, regista, autrice e traduttrice. La prima lettura è stata Ottantanove, un testo Scritto da Elvira Frosini e Daniele Timpano basato sulla rivoluzione francese, su quegli ideali e su quelle rivendicazioni giunti fino a un altro ’89, quello della caduta del muro di Berlino. La seconda lettura è stata Notte bianca di Tatjana Motta, vincitrice dell’ultima edizione del Premio Riccione, un lavoro onirico e preciso che porta in scena, parallelamente, le questioni sul turismo di massa e quella dei paesi da cui partono le migrazioni, gli stessi paesi esotici da scoprire. L’iniziativa si è conclusa con Per il tuo bene di Pier Lorenzo Pisano che ha vinto il Premio Tondelli nel 2017, destinato agli scrittori emergenti. È un lavoro che affronta l’eterno tema della famiglia, in chiave personalissima, con un’ironia raffinata e con uno stile estremamente ricco, maturo e che riesce a trasformare i racconti di una famiglia disfunzionale in un’allegoria dal valore universale.(Res)