- Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ha detto ai telegiornali Rai che "il governo Draghi si conferma un governo di chiusure e divieti. Siamo - ha continuato - in grande ritardo sulle riaperture. C'è ancora il coprifuoco che non ha nessuna utilità, invece l'Italia ha bisogno di tornare a lavorare per uscire dalla crisi economica prodotta dalla pandemia". (Com)