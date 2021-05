Medio Oriente: Blinken, chieste spiegazioni per attacco a edificio agenzie a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno richiesto “dettagli” e una “giustificazione”, da parte di Israele, riguardo all’attacco contro un edificio che ospitava le sedi di media e agenzie nella città di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Copenaghen, dove si trova in visita oggi. Blinken ha affermato di non aver “visto” personalmente alcuna informazione condivisa dalle autorità israeliane, e perciò di non volere commentare sulla legittimità dell’attacco. “Israele ha una responsabilità speciale di proteggere i civili nel corso della sua autodifesa, e ciò include certamente i giornalisti”, ha detto il segretario di Stato. (Nys)