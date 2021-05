Roma: Politi (Lega), ragazzo aggredito sull'autobus a Morlupo, encomio all'autista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera un autista in servizio sulla navetta Roma – Viterbo ha compiuto un atto eroico mettendo in salvo un ragazzo vittima di bulli violenti. All'altezza di Morlupo il ragazzo stava per essere trascinato fuori dal bus a furia di botte da alcuni teppisti, grazie al coraggio del signor Mauro, che è intervenuto prontamente, il ragazzo è stato messo in sicurezza e successivamente portato in ospedale. Il gesto di questo dipendente, completamente ignorato dal sindaco Virginia Raggi (forse sottolineare la scarsa sicurezza cittadina non è strumentale alla campagna elettorale), merita un encomio e il nostro ringraziamento più profondo per aver difeso un ragazzo, rischiando in prima persona la sua incolumità. Roma soprattutto in certi orari, è una città pericolosa, ma persone come Mauro ci fanno sperare per il futuro". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in assemblea Capitolina. (Com)