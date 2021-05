Turchia-Siria: vice presidente partito di Erdogan, "popoli turco e siriano sono fratelli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra la Turchia e la Siria miglioreranno "perché non siamo solo vicini, siamo anche fratelli”. Lo ha detto il vice presidente del Partito Giustizia e Sviluppo (Akp) Mustafa Sen, secondo quanto riferisce il quotidiano "Yeni Akit". “La nazione turca è amica del popolo siriano. Tra due fratelli a volte possono esserci degli screzi. Da dove capiamo che siamo fratelli? Dal fatto che i siriani sono in Turchia, e che nonostante parlino arabo hanno scelto di venire in un paese che parla un'altra lingua perché sa che la Turchia è un paese fratello. Fino a 120 anni fa se si fosse voluto andare a Damasco non ci sarebbe stato bisogno di passaporti, anche se all'epoca non c'erano", ha aggiunto il vice presidente del partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mustafa Sen ha aggiunto anche che con l'Egitto "verrà stabilito un collegamento diretto". (Tua)