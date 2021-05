Medio Oriente: Sereni, Libano fondamentale per la stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "guarda al Libano come a un attore fondamentale per la stabilità e la pace in Medio Oriente". Lo ha dichiarato, nel suo secondo giorno di visita nel Paese, la vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun. Sereni ha assicurato al presidente Aoun "che l'Italia - che condivide con il Libano profondi legami di amicizia, di storia e cultura - non farà venir meno la propria solidarietà". "In questo momento di difficoltà, aggravato dalla pandemia, siamo vicini al popolo libanese, per il quale ci siamo tempestivamente mobilitati anche all'indomani delle esplosioni al porto di Beirut, fornendo aiuti finanziari, donazioni di beni di primo soccorso, squadre di esperti e un ospedale da campo". (segue) (Res)