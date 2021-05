Medio Oriente: Sereni, Libano fondamentale per la stabilità regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Libano – ha notato Sereni – si trova oggi ad affrontare sfide molteplici e ha bisogno di riforme profonde e strutturali per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione. Esse non sono più prorogabili e per poterle attuare serve un Governo nel pieno delle sue funzioni. Per questo rinnoviamo l'invito a tutte le parti politiche a collaborare alla formazione di un nuovo esecutivo che possa anche riavviare il negoziato con il Fondo monetario internazionale". L'Italia sosterrà ogni iniziativa che possa contribuire a superare lo stallo, ponendo sempre al centro l'esigenza di tutelare la popolazione. Altrettanto cruciale è la necessità che i meccanismi democratici continuino a funzionare regolarmente. Il nostro auspicio dunque – ha concluso la vice ministra – è che si lavori affinché il calendario elettorale previsto per il 2022 venga rispettato". In mattinata, Sereni ha avuto colloqui anche con il presidente del Consiglio dimissionario Hassan Diab, il ministro degli Esteri, Charbel Wehbi, e il presidente della commissione Esteri del parlamento, Yassin Jaber. (Res)